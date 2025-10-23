Una sala del consiglio regionale porterà il nome di Norma Cossetto

Una sala del consiglio regionale dedicata alla memoria di Norma Cossetto, giovane studentessa istriana, medaglia d’oro al merito civile, vittima delle foibe e simbolo del martirio degli italiani dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia. È la proposta m presentata dal capogruppo di Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Chietitoday.it