Una raccolta fondi in memoria di Alice Morsanutto investita mentre andava a scuola

Udinetoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La comunità di Precenicco è ancora in lutto per la perdita di Alice Morsanutto, la 17enne che ha perso la vita dopo essere stata investita da un furgone lo scorso 9 ottobre mentre prendeva l'autobus per recarsi a scuola. Oggi, 22 ottobre, l'associazione Familiari e vittime della strada Ets ha. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

