Una persona inciampa sui sampietrini sconnessi cade e si ferisce alla testa a piazza Vanvitelli | a terra quasi 40minuti
Stamane, intorno alle 10, un uomo di circa 65-70 anni stava attraversando la strada tra piazza Vanvitelli e via Scarlatti sulle strisce pedonali, quando è inciampato rovinando al suolo. Nella caduta l'uomo ha riportato una vistosa ferita alla testa, con copiosa fuoriuscita di sangue, ed è rimasto.
