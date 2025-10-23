Una nuova sede per Fondazione Bentegodi Nalin raccoglie l' appello

In vista delle prossime elezioni, ha lanciato la sua candidatura al consiglio regionale del Veneto Anna Lisa Nalin, la quale sarà capolista di “Uniti per Manildo Presidente” nella circoscrizione di Verona e provincia. L'esponente nazionale di +Europa si è schierata a sostegno del candidato. 🔗 Leggi su Veronasera.it

nuova sede fondazione bentegodiUna nuova sede per Fondazione Bentegodi, Nalin raccoglie l'appello - La capolista di “Uniti per Manildo Presidente” si è presa l'impegno di aumentare il fondo regionale per gli impianti sportivi ... Si legge su veronasera.it

