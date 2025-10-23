Una nuova sede per Fondazione Bentegodi Nalin raccoglie l' appello
In vista delle prossime elezioni, ha lanciato la sua candidatura al consiglio regionale del Veneto Anna Lisa Nalin, la quale sarà capolista di “Uniti per Manildo Presidente” nella circoscrizione di Verona e provincia. L'esponente nazionale di +Europa si è schierata a sostegno del candidato. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Inaugurata la nuova sede AIS Varese a Solbiate Arno: più spazi per eventi e formazione. - facebook.com Vai su Facebook
Una nuova sede per Fondazione Bentegodi, Nalin raccoglie l'appello - La capolista di “Uniti per Manildo Presidente” si è presa l'impegno di aumentare il fondo regionale per gli impianti sportivi ... Si legge su veronasera.it