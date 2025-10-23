Una mostra fotografica dedicata a Tina Modotti a Vasto

Chietitoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Club per l’Unesco di Vasto e l’assessorato alla Cultura del Comune di Vasto, in collaborazione con l’associazione Storia e memoria-Castelli Romani e con il patrocinio della Provincia di Chieti, rendono omaggio alla fotografa italiana Tina Modotti con una serie di iniziative programmate a Vasto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

mostra fotografica dedicata tinaUna mostra fotografica dedicata a Tina Modotti a Vasto - Il Club per l’Unesco di Vasto e l’assessorato alla Cultura del Comune di Vasto, in collaborazione con l’associazione Storia e memoria- chietitoday.it scrive

Una mostra dedicata agli amici a quattro zampe - Umani e animali in studio, modelli per un giorno, a testimoniare il legame indissolubile e speciale che si crea inevitabilmente con il proprio animale d’affezione. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Salerno, al Tempio di Pomona la mostra 'I sentieri del sacro' - Dal 13 settembre al 12 ottobre il Tempio di Pomona a Salerno ospiterà la mostra fotografica "I sentieri del sacro", dedicata al tema del cammino spirituale, con i suoi gesti e i suoi rituali di fede. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Mostra Fotografica Dedicata Tina