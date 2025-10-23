Una Hotels è dolce la notte europea Il Bashkimi sprofonda a -35 punti
REGGIO EMILIA 100 BASHKIMI 65 UNAHOTELS REGGIO EMILIA Caupain 7 (23, 14), Barford 16 (57, 23), Woldetensae 8 (22, 16), Cheatham 14 (45, 24), Williams 6 (34); Uglietti 10 (22, 22), Echenique 5 (22), Smith 13 (11, 34), Vitali 11 (01, 34), Severini 5 (11, 13), Abreu (02), Deme 5 (12, 11). All.: Priftis. BC BASHKIMI Anderson 2 (11, 02), Cousins 19 (46, 25), Palokaj (05, 02), Lake 13 (610) Zeqiri 14 (26, 23); Bickerstaff 4 (28), Bailey 9 (23, 14), Bunjaku 4 (24, 01), Morina (01 da 3) N.e.: Ismaili, Gjecaj. All.: Jovovic. Arbitri: Asakaci (Tur), Parlak (Tur), Simeonidis (Gre) Parziali: (31-17, 52-38; 81-51) Note T. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
