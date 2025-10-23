Una discarica a ridosso del Centro di raccolta comunale | inciviltà senza fine
SAN PIETRO VERNOTICO – Non ci sono più parole per raccontare l’inciviltà di alcuni cittadini di San Pietro Vernotico e la vergognosa e grave mancanza di rispetto per il territorio, per la salute pubblica e per il futuro delle giovani generazioni. Non ci sono più parole per descrivere. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Altre letture consigliate
Una maxi discarica a ridosso del canale Fiume Grande, in località Paticchi, è stata scoperta nelle scorse settimane dai carabinieri forestali di Brindisi. - facebook.com Vai su Facebook
GUIDONIA – Occupa un terreno privato e lo trasforma in una discarica - Porte, finestre, calcinacci, elettrodomestici, centinaia di sacchi di spazzatura, tutto sommerso dalla vegetazione. tiburno.tv scrive
Forio d'Ischia, discarica abusiva: sigilli all’area comunale. Il sindaco sotto accusa - Non solo il centro di raccolta rifiuti e i camion compattatori che s’inerpicano sotto gli occhi esterrefatti dei numerosi turisti ma anche il caso della mancata bonifica di tutta l’area di punta Zaro. Lo riporta ilmattino.it