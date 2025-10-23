Una collezione di Patek Philippe tra le più rare al mondo sarà messa all' asta

Patek Philippe non smette mai di stupirci. Proprio quando pensi di avere visto tutto ciò che il mercato dei segnatempo vintage può offrire, ecco che spunta una collezione talmente rara da lasciarti senza parole. A dicembre, Sotheby’s metterà all’asta l’intera raccolta di una vita di Robert M. Olmstead: un evento che promette di scuotere il mondo dell’orologeria. Olmstead, uomo riservato, ma animato da una passione profonda per l’arte dell’orologio, ha iniziato a collezionare pezzi da tasca e da parete negli anni ’60, quando era ancora studente a Princeton. Affascinato da marchi del calibro di Breguet, Dent, Charles Frodsham e altri maestri dell’alta orologeria, ha costruito nel tempo una collezione di grande rilievo, focalizzata sul periodo tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

