Un viaggio tra favola speranza realtà e criminalità

La fiction Noi del rione Sanità di Luca Miniero (su Rai 1 con la prima puntata stasera 23 ottobre alle 21.30) racconta proprio la trasformazione del quartiere attuata da Don Giuseppe Santoro, interpretato da Carmine Recano (il Comandante della polizia penitenziaria di Mare fuori). La serie si ispira alla storia vera di Don Antonio Loffredo, che nel 2006 ha fondato una cooperativa sociale, riuscendo a dare dignità al rione e coinvolgendo soprattutto i ragazzi di strada attraverso gli strumenti della cultura. Don Antonio ha messo in atto la cosiddetta religiosità civile e pratica, aiutando gli ultimi in difficoltà.

