Un triathlon che salva vite | domenica c' è TommyTri60

Gazzetta.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 26 ottobre, con Ivan Risti all'Oasi Olimpia a di Cassano d’Adda, ritorna il triathlon per tutti a scopo benefico che celebra lo spirito di Tommy. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

