Un ’Treno delle storie’ in provincia | Lanciamo il turismo sostenibile
Un treno che non collega solo luoghi, ma persone, memorie e immaginari per portare l’arte dove non ti aspetti di trovarla. È questo lo spirito de ‘Il Treno delle Storie’, il progetto ideato e organizzato da Officina Teatrale ACtuar, che sabato 25 ottobre tornerà a far viaggiare il pubblico lungo la linea Ferrara-Fiscaglia-Codigoro, trasformando vagoni e stazioni in un grande palcoscenico itinerante. I dettagli illustrati ieri al Centro Ancescao Acquedotto di Ferrara, presenti Sara Draghi e Massimo Festi, ideatori e organizzatori del progetto (Officina Teatrale ACtuar), Fabio Tosi, sindaco di Fiscaglia, Chiara Guerci, assessore alla cultura del Comune di Fiscaglia, e Francesco Sovrani, vicesindaco e assessore del Comune di Fiscaglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
