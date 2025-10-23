Un territorio fragile | Siamo quasi al collasso

Circondato da quattro torrenti, il territorio aglianese è particolarmente fragile, anzi come ha tuonato l’assessore ai lavori pubblici Mauriuzio Ciottoli: "Siamo quasi al collasso". Le criticità per rischio idrogeologico in tutto il territorio aglianese e in particolare sul fosso Settola, sono state sottoposte alla Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico che nei giorni scorsi, nell’ambito di una missione in Toscana, si è recata nei territori delle province di Prato, Firenze e Lucca, facendo tappa anche ad Agliana. Al punto di ritrovo, in piazza Resistenza, davanti al municipio aglianese, la commissione d’inchiesta ha incontrato il sindaco di Agliana Luca Benesperi, con l’assessore Maurizio Ciottoli e i tecnici del Comune, fra cui il responsabile dell’ufficio lavori pubblici Vincenzo Macaluso, oltre ad amministratori e tecnici dei comuni vicini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

