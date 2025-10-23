Un sorso di jazz - ascoltare e capire il jazz
Il 29 ottobre alle ore 19.30, presso la Casetta bis di Montevecchia, la ProLoco ProMontevecchia terrà la sesta sessione di un percorso guidato didattico-musicale dedicato al jazz; il tema sarà “Le Big Band del Jazz”.L’obiettivo è quello di far avvicinare al jazz anche i non esperti, non solo i. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
