Un semplice incidente recensione | Jafar Panahi misura il peso della vendetta

Il più coraggioso dei registi contemporanei, che si ostina a fare cinema pur rischiando la vita, realizza un grande racconto sulla vendetta. In sala dal 6 novembre. Quando si parla di artisti spesso si romanticizza la loro spinta a creare. Vengono usate parole come "urgenza" e "necessità". Eppure nel mondo contemporaneo sono davvero pochi gli autori che incontrano reali difficoltà nel realizzare i propri progetti. Certo, nel caso del cinema, che è un'arte molto costosa, si può fare fatica a trovare i fondi, ma non si rischia la vita nel portare avanti le proprie idee. Jafar Panahi è un'eccezione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

