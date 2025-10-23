Un semplice incidente recensione | Jafar Panahi misura il peso della vendetta
Il più coraggioso dei registi contemporanei, che si ostina a fare cinema pur rischiando la vita, realizza un grande racconto sulla vendetta. In sala dal 6 novembre. Quando si parla di artisti spesso si romanticizza la loro spinta a creare. Vengono usate parole come "urgenza" e "necessità". Eppure nel mondo contemporaneo sono davvero pochi gli autori che incontrano reali difficoltà nel realizzare i propri progetti. Certo, nel caso del cinema, che è un'arte molto costosa, si può fare fatica a trovare i fondi, ma non si rischia la vita nel portare avanti le proprie idee. Jafar Panahi è un'eccezione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Scopri altri approfondimenti
askanews. . Una vera ovazione alla festa del cinema di Roma per Jafar Panahi al termine della proiezione di "Un semplice incidente", il suo ultimo film Palma d'Oro a Cannes. Il grande regista dissidente iraniano dopo molti anni fuori e dentro dal carcere ha ria - facebook.com Vai su Facebook
Jafar Panahi, miscuglio perfetto di genio e semplicità, non delude mai, tanto più alla Festa di Roma dove riceverà stasera il premio alla carriera consegnatogli da Giuseppe Tornatore e dove ha presentato 'Un semplice incidente' in sala dal 6 novembre. - X Vai su X
Un semplice incidente, recensione: Jafar Panahi misura il peso della vendetta - La recensione di Un semplice incidente, film di Jafar Panahi in cui un semplice incidente d'auto scatena una spirale di vendetta. Segnala movieplayer.it
Un semplice incidente di Jafar Panahi, trama e recensione del film vincitore della Palma d’oro 2025 a Cannes - In uscita nelle sale italiane il prossimo 6 novembre, il film è stato presentato anche alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Best Of. Si legge su rtl.it
Un semplice incidente: recensione del film di Jafar Panahi, dal RoFF 2025 - La recensione di Un semplice incidente (2025), Jafar Panahi torna a denunciare il regime iraniano con un film che lascia molte ferite aperte ... Segnala cinematographe.it