Un re e un Papa in preghiera | Roma e Canterbury più vicine
Cinque secoli dopo lo strappo, tra Roma e Canterbury è tornato un dialogo che non appartiene più ai sogni. Gesti concreti, testi condivisi e una stagione di ascolto hanno riaperto una via possibile. Oggi che un re prega con un papa e un grande convertito sarà onorato solennemente, l’unità sembra meno lontana. Segnali da Roma . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Carlo e Camilla in Vaticano, la storica preghiera con Papa Leone XIV nella Cappella Sistina Per la prima volta dopo cinquecento anni pregano insieme un papa e un sovrano d’Inghilterra, capo della Chiesa anglicana, cui sarà conferito il titolo di 'Royal Confra - facebook.com Vai su Facebook
Papa, Procaccini (FdI-Ecr): “Preghiera per il creato importante per radici cristiane europee” https://lavocedelpatriota.it/papa-procaccini-fdi-ecr-preghiera-per-il-creato-importante-per-radici-cristiane-europee/… via @vocedelpatriota - X Vai su X
Re Carlo e Camilla da Papa Leone XIV, oggi storico incontro e preghiera a Roma - Si tratta della prima volta dai tempi della Riforma anglicana che un sovrano britannico pregherà in pubblico con un Pontefice nella cappella Sistina. Da tg24.sky.it
Dentro la storica visita di re Carlo in Vaticano: la preghiera con Papa Leone XIV nella Cappella Sistina e gli altri nove appuntamenti della giornata - Dieci appuntamenti in una sola giornata per la storica visita di re Carlo III e della regina Camilla in Vaticano, nel cuore del Giubileo 2025. Si legge su vanityfair.it
Papa Leone XIV e re Carlo III, preghiera storica nella Cappella Sistina - Papa Leone XIV e re Carlo III pregano insieme nella Cappella Sistina: un evento senza precedenti da 500 anni che riporta Roma al centro della scena mondiale ... Da romait.it