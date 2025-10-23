Un re e un Papa in preghiera | Roma e Canterbury più vicine

Cinque secoli dopo lo strappo, tra Roma e Canterbury è tornato un dialogo che non appartiene più ai sogni. Gesti concreti, testi condivisi e una stagione di ascolto hanno riaperto una via possibile. Oggi che un re prega con un papa e un grande convertito sarà onorato solennemente, l’unità sembra meno lontana. Segnali da Roma . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

