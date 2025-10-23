Un Professore 3 intervista esclusiva a Damiano Gavino e Nicolas Maupas
Damiano Gavino e Nicolas Maupas si sono affermati come una delle coppie più iconiche e seguite del panorama delle fiction italiane degli ultimi anni. La loro alchimia nei panni di Manuel e Simone ha saputo raccontare con forza e verità le sfide emotive di una generazione in cerca di comprensione, identità e spazio di espressione. La terza stagione della serie Un Professore, prodotta da Rai Fiction insieme a Banijay Studios Italy, è stata ufficialmente presentata ad “Alice nella Città”, sezione della Festa del Cinema di Roma rivolta ai giovani. In conferenza stampa, attori e produttori hanno ribadito la volontà di proseguire con un linguaggio narrativo empatico e attento, capace di rappresentare tematiche complesse come la crescita, le relazioni sentimentali e la ricerca di sé, con uno sguardo autentico e rispettoso verso il mondo adolescenziale. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
