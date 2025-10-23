Un prete ha adescato un cronista in Vaticano | sacerdote-giornalista di 81 anni accusato di violenza sessuale

Un prete e giornalista spagnolo 81enne, Antonio Pelayo Bombín, è indagato dalla procura di Roma per violenza sessuale ai danni di un cronista italiano di 40 anni con il quale avrebbe tentato un approccio intimo dopo averlo conosciuto nei giorni concitati del Conclave.La conoscenza nei giorni del. 🔗 Leggi su Today.it

