Un posto al Sole | Gennaro ha una cattiva influenza su Vinicio

Castrese riesce finalmente a fare coming out, liberarsi delle paturnie del padre che gli hanno condizionato tutta la vita, e viversi la sua vita con Sasà. Tutto grazie soprattutto a Mariella. Che forse ora potrà anche ricominciare la sua vita con Guido. La notizia del tentato suicidio di Castrese però arriva anche all'orecchio di Vinicio che, a differenza del fratello, ne resta sconvolto. Ma forse è proprio il cinismo con cui la consuma Gennaro a turbarlo maggiormente. Insieme all'agitazione degli operai. E da qui Marina ha campo facile a far leva sulla bontà del ragazzo, per provare a farlo allontanare dal fratello.

