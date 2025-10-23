Un posto al Sole | Gennaro ha una cattiva influenza su Vinicio
Castrese riesce finalmente a fare coming out, liberarsi delle paturnie del padre che gli hanno condizionato tutta la vita, e viversi la sua vita con Sasà. Tutto grazie soprattutto a Mariella. Che forse ora potrà anche ricominciare la sua vita con Guido. La notizia del tentato suicidio di Castrese però arriva anche all’orecchio di Vinicio che, a differenza del fratello, ne resta sconvolto. Ma forse è proprio il cinismo con cui la consuma Gennaro a turbarlo maggiormente. Insieme all’agitazione degli operai. E da qui Marina ha campo facile a far leva sulla bontà del ragazzo, per provare a farlo allontanare dal fratello. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Altre letture consigliate
Marina vede la via d’uscita, ma Ferri non è facile da convincere “Un posto al sole” è disponibile su RaiPlay bit.ly/Guarda-UnPostoalSole - facebook.com Vai su Facebook
Un posto al Sole: Gennaro ha una cattiva influenza su Vinicio - Il ragazzo resta sconvolto dal tentativo di suicidio di Castrese e inizia a fare alcune scelte sbagliate. Secondo ilfoglio.it
Un Posto al Sole, anticipazioni 27-31 ottobre 2025: Rosa in crisi - Le nuove puntate di Un Posto al Sole, in onda dal 27 al 31 ottobre 2025, promettono scintille e colpi di scena in perfetto stile Upas. Da ilsipontino.net
Un Posto al Sole Anticipazioni dal 27 al 31 ottobre 2025: Vinicio in astinenza, Marina prova ad incastrarlo - Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda su Rai 3 dal 27 al 31 ottobre 2025. Come scrive msn.com