Un posto al Sole | Gennaro ha una cattiva influenza su Vinicio
Castrese riesce finalmente a fare coming out, liberarsi delle paturnie del padre che gli hanno condizionato tutta la vita, e viversi la sua vita con Sasà. Tutto grazie soprattutto a Mariella. Che forse ora potrà anche ricominciare la sua vita con Guido. La notizia del tentato suicidio di Castrese però arriva anche all’orecchio di Vinicio che, a differenza del fratello, ne resta sconvolto. Ma forse è proprio il cinismo con cui la consuma Gennaro a turbarlo maggiormente. Insieme all’agitazione degli operai. E da qui Marina ha campo facile a far leva sulla bontà del ragazzo, per provare a farlo allontanare dal fratello. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Altre letture consigliate
Michele sta per tornare in radio, ma chi lo affiancherà tra le gemelle? ? Le puntate di “Un posto al sole” sono disponibili su RaiPlay bit.ly/Guarda-UnPostoalSole - facebook.com Vai su Facebook
Un Posto al Sole Anticipazioni 29 ottobre 2025: Marina pronta a colpire Vinicio nel suo punto debole! - Ecco cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 29 ottobre 2025 su Rai3. msn.com scrive
Un Posto al Sole: anticipazioni martedì 28 ottobre! Gennaro potrebbe riacquistare la vista - Nella prossima puntata di Un Posto al Sole emergono segreti, tensioni familiari e lotte di potere tra i protagonisti. Lo riporta serial.everyeye.it
Un Posto al Sole, le anticipazioni di mercoledì 29 ottobre: Vinicio sta per cadere nella trappola - Nonostante la buona notizia appena ricevuta, infatti, le anticipazioni della puntata di domani di Un Posto al Sole rivelano che ... Scrive msn.com