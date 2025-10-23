Un Posto al Sole anticipazioni 24 ottobre | Luca e Giulia affrontano Gianluca Roberto Ferri ai domiciliari

Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap di Rai 3 in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50 Ultimo appuntamento della settimana, domani alle 20.50 su Rai Tre con Un Posto al Sole. La soap partenopea, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, torna con l' episodio di venerdì 24 ottobre. Nella prossima puntata, Gianluca si confronterà con Luca e Giulia: nonostante il ragazzo li rassicuri, la coppia ha ormai capito che il Palladini ha un problema con l'alcol. Intanto, in radio, manca poco al rientro di Michele Saviani e le gemelle si stanno preparando a contendersi il posto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 24 ottobre: Luca e Giulia affrontano Gianluca, Roberto Ferri ai domiciliari

