Un post virale di un influencer annuncia la morte di Brigitte Bardot ma la leggenda del cinema francese risponde di persona | Imbecille sto bene
U n lampo di disinformazione ha scosso la rete: Brigitte Bardot è morta, annunciava un tweet. Ma poche ore dopo, la diva francese ha ribaltato la notizia con la sua inconfondibile ironia. «Sto bene e non ho intenzione di congedarmi», ha scritto sui social, zittendo voci e allarmismi. Una frase tagliente e carica di sarcasmo che ha rimesso tutti al loro posto, mostrando ancora una volta la forza e il carattere che l'hanno resa un'icona intramontabile. Brigitte Bardot: film, mariti, animali, vita, oggi. guarda le foto Il blogger Aqababe e la falsa morte di Brigitte Bardot. Tutto è partito da Aqababe, nome d'arte del 27enne Aniss Zitouni, influencer francese seguito da oltre un milione di persone.
Addio a Riccardo, il veneto 'star dei social' (senza saperlo) diventato virale in tutta Italia
Germania, falso post di Trump contro Merz diventa virale sui social
Influencer annuncia sui social: "Divento prete, ascolto il cuore" - Con oltre mezzo milione di follower su Instagram, l'influencer e modello spagnolo Pablo García, 35 anni, ha lasciato tutti a bocca aperta.