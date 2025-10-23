Un omaggio ai Queen accende i riflettori sugli appuntamenti con Piccoli mondi

Domenica 26 ottobre riapre il sipario della Nuova Sala Africa (viale Gramsci, 39) con la quarta edizione di “Piccoli mondi”, la rassegna musicale e teatrale organizzata da Rimini Classica Aps, Strada San Germano Aps e Punto Giovane Odv. La rassegna torna con il format di successo dello scorso. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

