Un nuovo modello industriale italiano ed europeo per la moda
Armonizzare norme, valori e processi lungo tutta la catena estesa della moda: è la sfida posta al centro della prima giornata del Venice Sustainable Fashion Forum, appuntamento internazionale ideato e promosso da Confindustria Moda, The European House - Ambrosetti (Teha) e Confindustria Veneto. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Approfondisci con queste news
Il brand svedese introduce un nuovo modello con una sofisticata dotazione hi-tech - facebook.com Vai su Facebook
#Claude Haiku 4.5 è il nuovo modello di #Anthropic progettato per offrire velocità ed efficienza, mantenendo un alto livello di intelligenza e sicurezza. I dettagli: https://linkedin.com/posts/alessiopomaro_claude-anthropic-ai-activity-7384907658572771328 - X Vai su X
Il nuovo mezzogiorno industriale e la manifattura di qualità: il dibattito tra Antonio D'Amato e Antonio Gozzi - I nuovi investimenti industriali, affiancati a una tradizione manifatturiera storicamente di altissima qualità, portano il Sud in prima linea nello scenario delle esportazioni verso ... ilmattino.it scrive
Questo nuovo impianto italiano potrebbe riscrivere la storia della sostenibilità - In Sardegna è stato appena inaugurato un impianto capace di convertire energia solare in idrogeno. Da money.it
Future Farming, da Taranto parte il modello dell'industria green - Un nuovo modello industriale che unisce agricoltura, energia e innovazione per cambiare il futuro del territorio. Secondo ansa.it