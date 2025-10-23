Un momento simbolico di grande importanza per i rapporti tra la monarchia britannica e il Vaticano

R e Carlo III diventa il primo monarca britannico a pregare pubblicamente con un papa in una funzione presieduta da Leone XIV e trasmessa in diretta dai media vaticani. Come monarca, Carlo è il governatore supremo della Chiesa d’Inghilterra, creata 500 anni fa quando il re inglese Enrico VIII ruppe con la Chiesa cattolica romana. La funzione si svolge nella Cappella Sistina. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Re Carlo e Papa Leone: la preghiera che unisce due mondi divisi da secoli iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Un momento simbolico di grande importanza per i rapporti tra la monarchia britannica e il Vaticano

Leggi anche questi approfondimenti

ORE 12:00 Questo momento, in cui ci siamo stretti in un abbraccio simbolico tenendoci per mano, racchiude l'essenza della nostra giornata: unione, cura e speranza per il futuro che stiamo seminando insieme. Insieme siamo più forti! #NaturaSìPerSeminare - facebook.com Vai su Facebook

Sicurezza in mare ricordando Renè: "Un momento di grande importanza" - Si è svolta a Orbetello la seconda Giornata sulla Sicurezza in Mare, evento toccante e partecipato, in memoria di René Mantovani, il giovane tragicamente scomparso in un incidente in mare, in Feniglia ... Da lanazione.it

Israele, Papetti: «Perché proprio in questo momento non è ipocrita, ma ha anzi una grande importanza ricordare l’Olocausto» - Egregio direttore, vorrei rispondere al breve scritto del signor Matteo Favaro che è stato pubblicato qualche giorno fa tra le lettere del Gazzettino. Scrive ilgazzettino.it