Un inizio che tocca i sensi e il cuore | emozioni e partecipazione a Gazzola per Flusso Divino
La Podesteria Bergomi di Gazzola ha accolto, sabato 18 ottobre, il debutto di Flusso Divino - Gentilezza & Pregiudizio, il primo format italiano che intreccia arte contemporanea, profumo, gusto e benessere in un’unica esperienza sensoriale.Ideato da Valentina Serena con la collaborazione di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Altre letture consigliate
FORMAZIONE UFFICIALE Ecco i nostri 11 titolari per la sfida di apertura! Il momento è arrivato: la maglia, i colori, la passione. Adesso tocca a noi. Siamo pronti a dare tutto, dall’inizio alla fine. Grazie a voi tifosi per il sostegno: siamo uniti, siamo squadra, - facebook.com Vai su Facebook