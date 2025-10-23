Un gol in tre gare l’Atalanta ha il mal di gol Juric scommette su Scamacca

Bergamo, 23 ottobre 2025 – Mal di gol. Un problema inedito per l’ Atalanta dell’ultimo decennio, quasi sempre tra le squadre più prolifiche del nostro campionato e quasi sempre con centravanti ai primissimi posti della classifica cannonieri, da Zapata e Muriel  a Scamacca e Lookman fino a Retegui. La Dea di Juric, dopo la sosta per le nazionali, ha infilato due 0-0 casalinghi contro Lazio e Slavia Praga, prima c’era stato un 1-1 sempre casalingo contro il Como. Tre gol nelle ultime tre gare. Sei gol nelle ultime cinque risalendo al 2-1 al Bruges e all’1-1 precedente sul campo della Juventus.   TVRG Atalanta vs Slavia Praga nella foto Gianluca Scamacca (Atalanta) occasione da gol Bergamo 22-10-2025 New Balance Arena - Stadio di Bergamo Atalanta vs Slavia Praga UEFA Champions League fase a girone unico - 3a giornata foto Roberto GaravagliaAgenzia Aldo Liverani sas L’analisi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

