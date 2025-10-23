Un giardino di Milano è stato intitolato alla partigiana Margherita Rina Belotti
Un giardino nel quartiere milanese dell'Isola, in piazzale Segrino angolo via Lario, è stato intitolato alla partigiana Margherita Belotti, conosciuta col nome di battaglia “Rina”. La cerimonia si è svolta mercoledì 22 ottobre: ne hanno preso parte l'assessore alla cultura Tommaso Sacchi, il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
