Un giardino di Milano è stato intitolato alla partigiana Margherita Rina Belotti

Milanotoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giardino nel quartiere milanese dell'Isola, in piazzale Segrino angolo via Lario, è stato intitolato alla partigiana Margherita Belotti, conosciuta col nome di battaglia “Rina”. La cerimonia si è svolta mercoledì 22 ottobre: ne hanno preso parte l'assessore alla cultura Tommaso Sacchi, il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

