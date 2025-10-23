Un funzionario dell' Onu descrive la situazione a Gaza | Non ero preparato a ciò che ho visto
Mercoledì un funzionario del Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione ha descritto la “devastazione totale” a cui ha assistito durante il suo ultimo viaggio a Gaza. Andrew Saberton, direttore esecutivo dell’UNFPA, ha raccontato ai giornalisti quanto sia diventato difficile il lavoro dell’agenzia a causa della mancanza di strutture sanitarie funzionanti. “Non ero completamente preparato a ciò che ho visto. Nessuno può esserlo. L’entità della devastazione sembrava il set di un film distopico. Purtroppo, non è finzione”, ha detto. Saberton ha aggiunto “Come ben sapete, in tutta Gaza una persona su quattro soffre la fame. 🔗 Leggi su Lapresse.it
