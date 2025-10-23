Un ex Benevento per sognare | Marotta approda in Irpinia

Tempo di lettura: < 1 minuto “El Diablo” Alessandro Marotta sbarca ufficialmente al Lions Mons Militum Montemiletto (campionato di Eccellenza) e lo fa da protagonista assoluto del mercato: un colpo da urlo, probabilmente il più importante della storia calcistica del club. Attaccante classe 1986, Marotta porta con sé una carriera da veterano: oltre 400 presenze tra Serie B e C, maglie pesanti indossate con Bari, Vicenza, Modena, Spezia, Catania, Juve Stabia e soprattutto Benevento, dove si è fatto amare per grinta, sacrificio e fiuto del gol. Ora, dopo anni ai vertici del calcio professionistico, sceglie di rimettersi in gioco nella terra sannita, ma con una nuova maglia: quella gialloverde del Montemiletto, alla corte di mister Francesco Sgambati, pronto a guidare i giovani con la sua esperienza e mentalità vincente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

