Un doppio mini-festival Luci accese al Bloom
Il folk più scuro e noir, accanto alla potenza e alla voglia di comunicare di 3 band che si muovono attorno alle sonorità dell’alternative rock. Due serate che sono due veri e propri mini-festival, in cui si potranno ascoltare 6 tra gruppi e artisti solisti, per un’immersione nelle migliori produzioni della scena alternativa italiana. È quanto metterà in campo il fine settimana del Bloom di Mezzago. Domani dalle 22 il palco di via Curiel accoglierà i Latente, progetto alternative rock nato nel 2010 a Trezzo sull’Adda da un quartetto formato da Francesco Panetta a voce e chitarra, Alessandro Villa alle chitarre, Marco Cagliani alla batteria e Francesco Bubola al basso: il gruppo ha macinato concerti a decine, tra cui la partecipazione al Mi Ami Festival, e dopo un recente cambio nella formazione ha pubblicato il suo quarto album, intitolato Sea, dalle sonorità mature e intense. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
? ° Altro doppio impegno per i Primi Calci 1°anno di mister Livio Martina, sabato in Manifestazione Federale a Luserna e domenica in un mini-torneo a Villafranca. Le parole al termine del weekend dello staff: "Bellissima prestazio - facebook.com Vai su Facebook
Liberate due mini favelas invase dai rifiuti https://ift.tt/JwtSFZT - X Vai su X
Un doppio mini-festival. Luci accese al Bloom - A Mezzago un’immersione nelle migliori produzioni della scena alternativa. Come scrive ilgiorno.it