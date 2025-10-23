un doppio mini festival luci accese al bloom

Il folk più scuro e noir, accanto alla potenza e alla voglia di comunicare di 3 band che si muovono attorno alle sonorità dell’alternative rock. Due serate che sono due veri e propri mini-festival, in cui si potranno ascoltare 6 tra gruppi e artisti solisti, per un’immersione nelle migliori produzioni della scena alternativa italiana. È quanto metterà in campo il fine settimana del Bloom di Mezzago. Domani dalle 22 il palco di via Curiel accoglierà i Latente, progetto alternative rock nato nel 2010 a Trezzo sull’Adda da un quartetto formato da Francesco Panetta a voce e chitarra, Alessandro Villa alle chitarre, Marco Cagliani alla batteria e Francesco Bubola al basso: il gruppo ha macinato concerti a decine, tra cui la partecipazione al Mi Ami Festival, e dopo un recente cambio nella formazione ha pubblicato il suo quarto album, intitolato Sea, dalle sonorità mature e intense. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

