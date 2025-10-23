Un colligiano di grande successo Gianni Cordaro è stato premiato dal presidente Sergio Mattarella

Gianni Cordaro cittadino colligiano premiato dal Presidente della Repubblica. "È stato un momento che avrei voluto condividere con tutte le persone che conosco – afferma Gianni Cordaro –. La gioia e l’emozione di essere premiato al Palazzo del Quirinale dal Presidente Mattarella, con il premio Eni Award 2025. Sono momenti in cui ripensi a tutto il percorso fatto e viene naturale ringraziare la famiglia, le persone più care, sempre vicine e tutti quelli che ho avuto il piacere di conoscere in questi 34 anni. Un ringraziamento speciale va a Eni per l’occasione ed riconoscimento dato". Un’emozione intensa, vissuta in uno dei luoghi più significativi della Repubblica Italiana, che rappresenta per Gianni Cordaro non solo un traguardo personale, ma anche un momento di riflessione collettiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

