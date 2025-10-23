un classico che si rinnova grazie a diverse interpretazioni di stile tra rigore e seduzione

I conico, intramontabile, sempre di tendenza: il trench non ha bisogno di presentazioni. Capo d’elezione della mezza stagione, torna protagonista in una veste più decisa del solito. Non solo nelle consuete sfumature del beige, quest’anno è soprattutto la versione in total black a spopolare. Nuova vita al trench: 5 idee per renderlo più originale X Leggi anche › Riscrivere il trench. 5 twist inediti per aggiornare il grande classico di stagione Dai modelli evergreen in gabardina di cotone fino alle più audaci proposte in pelle, il trench nero si conferma protagonista. A rinnovare questo grande classico ci pensano gli abbinamenti: tra styling inaspettati e accostamenti cromatici originali, i modelli del momento, sia lunghi che corti, sono un concentrato di stile. 🔗 Leggi su Iodonna.it

