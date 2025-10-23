Un cittadino | Criticità igieniche in via Del Concilio lato scuola auto comunale sommersa dal guano

Ilpescara.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Da ormai settimane persistono le condizioni critiche di igiene pubblico in via del Concilio a Pescara, in particolare davanti alla scuola dell’infanzia e primaria frequentata da centinaia di bambini tutti i giorni».A ricordarlo è un nostro lettore attraverso una segnalazione.Abbonati per leggere. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

