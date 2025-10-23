Un ciondolo trovato con il metal detector in uno stagno riscrive la storia d' amore tra Enrico VIII e Caterina d' Aragona E ora potrebbe finire all' asta

Trovato nel 2019 dal proprietario di un bar di Birmingham, il Tudor Heart è un gioiello unico nel suo genere perché testimonia il sentimento che legava il re alla moglie cattolica. Il British Museum lancia una raccolta fondi per acquisirlo: è un tesoro nazionale, non può finire in collezioni private. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Un ciondolo trovato con il metal detector in uno stagno riscrive la storia d'amore tra Enrico VIII e Caterina d'Aragona. E ora potrebbe finire all'asta

