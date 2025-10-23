Un chilometro di rifiuti pericolosi e comuni | la maxi discarica abusiva nel Napoletano | VIDEO

Napolitoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scoperta dai carabinieri del Noe di Napoli una discarica abusiva di rifiuti speciali pericolosi e non, nascosta tra la vegetazione di San Gennaro Vesuviano. L’area, estesa per circa mille metri quadrati, è stata sequestrata insieme ai mezzi utilizzati per il trasporto e lo scarico dei materiali. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

