Un centro addestrativo interforze di Protezione Civile grazie a Croce Rossa Italiana a Finale Emilia
Dando seguito all'avviso pubblico di manifestazione di interesse, l'amministrazione comunale ha assegnato in concessione alla Croce Rossa Italiana Comitato di Finale Emilia, l'utilizzo del campo macerie comunale di via Mirandola 39a (ex Coac), a Massa Finalese.La concessione è a titolo gratuito.
