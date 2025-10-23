un cardiochirurgo valdarnese protagonista di un intervento eccezionale a bologna

Arezzo, 23 ottobre 2025 – Un nome valdarnese al centro di un intervento cardiochirurgico innovativo e ad alta specializzazione: il dottor Mauro Del Giglio, 61 anni, nato a Firenze e cresciuto tra Matassino di Figline e Santa Barbara, nel comune di Cavriglia, è oggi uno dei punti di riferimento nazionali nella chirurgia aortica con approccio mininvasivo. Alla guida della Cardiochirurgia di Villa Torri Hospital di Bologna, struttura di Alta Specialità di GVM Care & Research, Del Giglio e la sua équipe hanno messo a punto una variante della tecnica di Tirone David, che permette la sostituzione della radice aortica preservando la valvola sana in caso di aneurismi, ma con un approccio minitoracotomico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

