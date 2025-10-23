Un anno fa l' esplosione allo stabilimento Toyota in cui morì Lorenzo Cubello | la fabbrica si ferma

Ravennatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È trascorso un anno dalla tragedia che scosse il mondo del lavoro: il 23 ottobre del 2024 una violenta esplosione devastò lo stabilimento Toyota Material Handling di Borgo Panigale. Nel tremendo incidente persero la vita Lorenzo Cubello e Fabio Tosi, mentre altri 11 colleghi rimasero feriti. Oggi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

