Un anno fa l' esplosione allo stabilimento Toyota in cui morì Lorenzo Cubello | la fabbrica si ferma
È trascorso un anno dalla tragedia che scosse il mondo del lavoro: il 23 ottobre del 2024 una violenta esplosione devastò lo stabilimento Toyota Material Handling di Borgo Panigale. Nel tremendo incidente persero la vita Lorenzo Cubello e Fabio Tosi, mentre altri 11 colleghi rimasero feriti. Oggi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
