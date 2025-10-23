Un altro capolavoro del robot daVinci all’ospedale di Terni | via il tumore a quarant’anni dalla prima operazione
Nuovo intervento condotto con una tecnica di alta specializzazione all’ospedale Santa Maria di Terni, eseguito dal team del dottor Alberto Pansadoro, direttore della struttura complessa di urologia. Si tratta di un intervento di tumorectomia renale robotica senza ischemia renale e senza sutura. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
