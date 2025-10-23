Umanizzare le cure del melanoma La Dermatologia si arricchisce nel ricordo di Enrico Gobbi

"È un momento molto significativo per la Dermatologia di Ravenna, perché ci permette di proseguire il progetto di miglioramento e umanizzazione alle cure. Siamo in una sala d’attesa dedicata a Enrico Gobbi, un giovane cervese scomparso a 21 anni a causa di una rara forma di melanoma. I suoi genitori in questi anni ci hanno aiutato con campagne di raccolta fondi dedicate a Enrico e oggi ci donano un mosaico, che abbellirà questa sala d’attesa. Inoltre, hanno raccolto 5.500 euro grazie al torneo di beach tennis a lui dedicato, con cui acquisteremo dermatoscopi di ultima generazione per i presidi di Ravenna, Lugo e Faenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Umanizzare le cure del melanoma. La Dermatologia si arricchisce nel ricordo di Enrico Gobbi

