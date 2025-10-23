Umanità e impegno al colonnello Tortora il Premio nazionale Biesse eccellenze del territorio

Umanità, solidarietà, impegno e dedizione nel contrasto alla criminalità hanno contraddistinto tutto il suo lavoro nel corso di questi anni, lasciando una traccia indelebile nel territorio con il suo operato volto sempre alla difesa e alla tutela dei valori di legalità e giustizia. Martedì scorso. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

