Umanità e impegno al colonnello Tortora il Premio nazionale Biesse eccellenze del territorio
Umanità, solidarietà, impegno e dedizione nel contrasto alla criminalità hanno contraddistinto tutto il suo lavoro nel corso di questi anni, lasciando una traccia indelebile nel territorio con il suo operato volto sempre alla difesa e alla tutela dei valori di legalità e giustizia. Martedì scorso. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il 16 ottobre, in occasione del World Restart a Heart Day, la Croce Rossa Italiana ha rilanciato il suo impegno per la sensibilizzazione alle manovre salvavita nell’ambito della “Settimana VIVA”. In questi primi giorni abbiamo misurato i parametri vitali, parlato - facebook.com Vai su Facebook