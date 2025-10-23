Ultras neri e violenza Il Viminale dà l’allarme ma nessuno lo ascolta
Le parole del procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo sulla «militarizzazione» del tifo organizzato attorno alle «parole d’ordine dell’antisemitismo e del suprematismo ariano» sono cadute nel vuoto. Dopo la sassaiola mortale . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Oggi sabato 11 ottobre, alle ore 18.30, alla presenza dell'autore Sebastien Louis, presso la Chiesa di San Filippo Neri (corso Cavour 72) verrà presentato il libro "ULTRAS, gli altri protagonisti del calcio". Ingresso libero. - facebook.com Vai su Facebook
Violenza ultras nel basket, l’Osservatorio: «Da gennaio già 330 provvedimenti. Noi coscienti della pericolosità, il pullman era scortato da due volanti» - Improta: «Sapevamo bene che la tifoseria estrema di Pistoia è opposta a quella di Scafati, gemellata con Rieti» ... roma.corriere.it scrive
Ultras, violenza teppista. Un giovane preso a botte. Scene di violenza gratuita dopo la partita - Donoratico, 23 settembre 2025 – Violenza gratuita, scene allucinanti come nel film ’Arancia Meccanica’: domenica pomeriggio dopo la partita tra Donoratico e Ponsacco, terminata 0- Scrive lanazione.it