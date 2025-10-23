Ultras neri e violenza Il Viminale dà l’allarme ma nessuno lo ascolta

Le parole del procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo sulla «militarizzazione» del tifo organizzato attorno alle «parole d'ordine dell'antisemitismo e del suprematismo ariano» sono cadute nel vuoto. Dopo la sassaiola mortale.

