Ultim’ora partita rinviata | cosa sta succedendo

Il campionato è nel caos: il provvedimento che riguarda il club mette a forte rischio la partita, il rinvio appare l’ipotesi più probabile. Il calcio italiano deve fare i conti con un nuovo terremoto. La notizia circolata nelle scorse ore ha lasciato senza parole tutti i tifosi: nessuno si aspettava che l’indagine potesse riguardare una cosa così grave. Proprio a causa di questa vicenda così delicata c’è il forte rischio che non si scenda in campo: la partita potrebbe essere rinviata. Il mondo della Serie B è scosso da quanto appreso dagli organi giudiziari. La società sportiva Juve Stabia, al momento al sesto posto nel campionato cadetto, è finita in amministrazione controllata a causa di presunte infiltrazioni mafiose. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

