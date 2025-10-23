Ultim’ora partita rinviata | cosa sta succedendo
Il campionato è nel caos: il provvedimento che riguarda il club mette a forte rischio la partita, il rinvio appare l’ipotesi più probabile. Il calcio italiano deve fare i conti con un nuovo terremoto. La notizia circolata nelle scorse ore ha lasciato senza parole tutti i tifosi: nessuno si aspettava che l’indagine potesse riguardare una cosa così grave. Proprio a causa di questa vicenda così delicata c’è il forte rischio che non si scenda in campo: la partita potrebbe essere rinviata. Il mondo della Serie B è scosso da quanto appreso dagli organi giudiziari. La società sportiva Juve Stabia, al momento al sesto posto nel campionato cadetto, è finita in amministrazione controllata a causa di presunte infiltrazioni mafiose. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
News recenti che potrebbero piacerti
Ultim'ora - La tragedia dopo la partita di Lega A2 tra Sebastiani Rieti e Pistoia Basket, terminata con la vittoria dei toscani Morto l'autista del bus toscano - facebook.com Vai su Facebook
Fantacalcio 2025-26: cosa succede se una partita è rinviata o sospesa - 26: regole, punteggi e consigli utili per ottimizzare la tua squadra ... Si legge su skuola.net
Argentina-Porto Rico rinviata: cosa succede con Lautaro - Situazione tesa dall'altra negli USA e a Chicago, la decisione del rinvio di Argentina- Scrive calciomercato.it