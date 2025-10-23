Ultimo weekend per la Festa della castagna e del marrone dop

Arezzo, 23 ottobre 2025 – Tutto pronto per il secondo ed ultimo weekend della 55° Festa della Castagna e del Marrone Dop di Caprese Michelangelo. Un programma di nuovo ricco dove insieme a gastronomia e cultura, si inserisce pure il capitolo sportivo. Si partirà sabato 25 ottobre alle ore 11, prima dell’apertura degli stand, con la presentazione del progetto “R-Accogliere le storie di una comunità: una ricerca auto-biografica su Zenzano”: una ricerca autobiografica, appunto, sul centro di accoglienza di Zenzano, che nasce da una collaborazione tra la Cooperativa San Lorenzo e la Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ultimo weekend per la Festa della castagna e del marrone dop

Altre letture consigliate

Sembrava ieri che ottobre iniziava, e invece siamo già all’ultimo weekend di fiere... Non ti vorrai perdere il gran finale? Scopri il programma e tieniti libero! - facebook.com Vai su Facebook

? Ultimo weekend di lavoro per i club di Superlega prima dell’inizio del Campionato. Martedì 21 ottobre alle 20:30 l’esordio dei Block Devils in trasferta a Monza! Leggi il comunicato completo. https://sirsafetyperugia.it/new/block-devils-al-lavoro-in-vista-d - X Vai su X

Ultimo weekend per la Festa della castagna e del marrone dop - Tutto pronto per il secondo ed ultimo weekend della 55° Festa della Castagna e del Marrone Dop di Caprese Michelangelo ... Lo riporta lanazione.it

Torna la Festa della Castagna: il programma del secondo weekend - Arcidosso si prepara a vivere il secondo weekend della Festa della Castagna, in programma il 24, 25 e 26 ottobre. Da grossetonotizie.com

A San Giorio torna la Festa del Marrone: un weekend di sapori e tradizione in Valsusa - SAN GIORIO – Segnate le date: sabato 25 e domenica 26 ottobre a San Giorio di Susa è tempo di Festa del Marrone, l’evento clou che celebra il prelibato frutto autunnale della Valsusa. Riporta lagendanews.com