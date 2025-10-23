Ultimissime Juve LIVE | sconfitta contro il Real Madrid le parole di Tudor

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 22 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 21 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 20 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 22 ottobre 2025. Pagelle Real Madrid Juve: Di Gregorio contro tutti, che rammarico Vlahovic! E la difesa. VOTI. Ore 23:00 – Pagelle Real Madrid Juve: i voti ai protagonisti del match, valido per la 3ª giornata di Champions League 202526 Juve chiamata a raccolta dal club, nel mirino oltre a Tudor finiscono anche i calciatori! Cosa è successo dopo il ko di Como: il retroscena. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: sconfitta contro il Real Madrid, le parole di Tudor

Altre letture consigliate

Le ultime sulla #Juve Leggile qui https://www.juventusnews24.com/ultimissime-juve-live-notizie-tempo-reale/ - facebook.com Vai su Facebook

Real Madrid Juve LIVE: manca sempre meno alla super sfida di Champions League - Real Madrid Juve LIVE: sintesi, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 3ª giornata di Champions League Sei gare senza vittorie: cinque pareggi e una sconfitta, l’ultima – fragorosa – ... Segnala calcionews24.com

Juve sconfitta 1-0 a Madrid, decide Bellingham. Tra Atalanta e Slavia Praga finisce 0-0 - La squadra di Tudor tiene testa al Real ma deve arrendersi al gol di Belligham, siglato al 58’ e frutto di una ... Come scrive unionesarda.it

LIVE Real Madrid-Juventus 1-0, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: decide il gol di Bellingham - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ATALANTA- Segnala oasport.it