Ultimissime Juve LIVE | sconfitta contro il Real Madrid gli aggiornamenti sul futuro di Tudor Spunta il nome di Spors per il ruolo di ds

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 23 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 22 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 21 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 20 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 23 ottobre 2025. Nuovo direttore sportivo Juve: spunta la candidatura di Johannes Spors. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: sconfitta contro il Real Madrid, gli aggiornamenti sul futuro di Tudor. Spunta il nome di Spors per il ruolo di ds

Leggi anche questi approfondimenti

Il Tottenham apre per Dragusin, la moviola di Udinese-Juve Tutte le ultimissime novità https://www.juventusnews24.com/ultimissime-juve-live-notizie-tempo-reale/ - facebook.com Vai su Facebook

#CASAJB ORE 14! La JUVE FATICA ma SONO TUTTE LÌ. Tra ATALANTA e VILLARREAL DIBATTITO e ULTIMISSIME sulla JUVE di TUDOR con @massimozampini @viasyba @EdoardoMecca1 @GattaMario3 @guidotolomei Su http://twitch.tv/juventi - X Vai su X

Cosa ha detto alla Juventus e a Tudor la sconfitta con il Real Madrid - La Juventus battuta ma non piegata dal Real Madrid: ecco cosa lascia la sfida del Bernabeu e quanto può influire sul futuro di Tudor in panchina. Da panorama.it

Tudor in zona mista dopo Real Madrid Juve: «Meritavamo un gol, porto a casa più positività che negatività. Sul modulo vi dico che…» - Tudor, allenatore della Juve, ha parlato in zona mista dopo la sconfitta con il Real Madrid in Champions League. Si legge su juventusnews24.com

Juventus, Tudor rischia ancora: l’attacco a sorpresa di Del Piero, anche Henry scettico. Il rapporto difficile con Comolli - Le parole di Del Piero sorprendono: Non era la prima scelta. Come scrive sport.virgilio.it