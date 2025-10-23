Uisp Oltre 368 podisti alla ’Corriperloro’

Una giornata di sole splendida ha accolto sabato scorso i 368 podisti, divisi tra corridori ‘veri’, famiglie e bambini che hanno colorato l’edizione 2025 della ’ Corriperloro ’, l’appuntamento che Uisp Modena e Comune di Maranello organizzano ogni anno allo scopo di raccogliere fondi per i progetti di solidarietà internazionale in Brasile di Uisp Modena Solidarietà, l’organizzazione di volontariato che si occupa di cooperazione per conto di Uisp. Sono stati oltre 600 gli euro raccolti grazie all’iscrizione solidale dei partecipanti, fondi che serviranno sia per l’attività sportiva di karate del progetto ’Indo Juntos’ a Rio de Janeiro, che tutte le settimane fa fare sport ai bambini del quartiere disagiato di Vila Mimosa, sia al centro per persone con disabilità ’Mamae Margarida’ a Sao Gabriel da Cachoeira, dove Uisp ha stretto un partenariato con la diocesi locale, aiutando operatori e ragazzi nelle attività quotidiane. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

