Ufficio postale sempre più smart e green | luci e temperature sono gestite autonomamente da sensori
A Modigliana l’ufficio postale diventa più efficiente e sostenibile grazie al progetto “Smart Building”, avviato da Poste Italiane nel Forlivese. Un sistema di monitoraggio e gestione integrata, intelligente e automatizzata degli impianti nell’ufficio postale, garantirà l’ottimizzazione del. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
TVA Sicilia. . Rapina all’Ufficio Postale di Mascalucia: arrestato 35enne di Aci Sant’Antonio - facebook.com Vai su Facebook
Uffici postali reatini sempre più efficienti e sostenibili grazie al progetto “Smart Building” - Uffici postali reatini sempre più efficienti e sostenibili, grazie al progetto “Smart Building”. Come scrive ilmessaggero.it
Uffici postali smart e attenti all’ambiente in provincia di Lucca: completato il 65% degli interventi - Colonnine di ricarica per le auto elettriche a Fornaci di Barga, Camporgiano, Gallicano, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana e Querceta. Scrive luccaindiretta.it
A Spilimbergo arriva lo sportello "smart" delle Poste - Taglio del nastro oggi (lunedì 27 Novembre 2023) per il rinnovato ufficio postale “Polis” di Spilimbergo alla presenza del sindaco Enrico Sarcinelli, della direttrice provinciale Inps Renza Scendrate ... Scrive rainews.it