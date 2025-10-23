UFFICIALE – Nuova partnership per il Napoli | c’è anche un’iniziativa dedicata ai tifosi
Nuovo partner commerciare per il Napoli, che continua ad ampliare i suoi orizzonti per far crescere il proprio brand. Heineken sarà il nuovo Official Beer Supplier della SSC Napoli per la stagione 20252026. Una notizia che è una bella sorpresa per tutti i tifosi del club campione d’Italia in carica, così come annunciato dallo stesso club in un comunicato ufficiale. Napoli, ufficiale l’accordo di sponsorizzazione con Heineken. In attesa dello scontro diretto con i nerazzurri, è arrivata una notizia importante in casa Napoli. Pochi minuti fa, infatti, tramite un comunicato pubblicato sul sito ufficiale, gli azzurri hanno annunciato una nuova partnership. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Argomenti simili trattati di recente
Ora è ufficiale: nuova avventura per l'ex Catania https://tinyurl.com/bdzx4ytp - facebook.com Vai su Facebook
Cose belle: il trailer ufficiale di Pluribus, la nuova serie tv creata da Vince Gilligan con Rhea Seehorn. Su Apple tv+ dal 7 novembre. - X Vai su X
Juve, ufficiale la nuova partnership: “Esperienza unica nel suo genere” - La Juventus ufficializza una nuova collaborazione strategica con Football Exchange, piattaforma innovativa che fonde tecnologia e passione calcistica in una modalità di gioco del tutto originale. Scrive tuttosport.com
Juventus, nuova partnership: annunciato l'accordo con Football Exchange - Nuovo partner per la Juventus, che attraverso i suoi canali ufficiali ha annunciato una nuova partnership con Football Exchange, “la piattaforma che unisce calcio e tecnologia in un'esperienza di ... Segnala tuttomercatoweb.com
Pagina 1 | Juve, ufficiale la nuova partnership: “Esperienza unica nel suo genere” - La Juventus ufficializza una nuova collaborazione strategica con Football Exchange, piattaforma innovativa che fonde tecnologia e passione calcistica in una modalità di gioco del tutto originale. Lo riporta tuttosport.com