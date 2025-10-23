UFFICIALE – Nuova partnership per il Napoli | c’è anche un’iniziativa dedicata ai tifosi

Nuovo partner commerciare per il Napoli, che continua ad ampliare i suoi orizzonti per far crescere il proprio brand. Heineken sarà il nuovo Official Beer Supplier della SSC Napoli per la stagione 20252026. Una notizia che è una bella sorpresa per tutti i tifosi del club campione d’Italia in carica, così come annunciato dallo stesso club in un comunicato ufficiale. Napoli, ufficiale l’accordo di sponsorizzazione con Heineken. In attesa dello scontro diretto con i nerazzurri, è arrivata una notizia importante in casa Napoli. Pochi minuti fa, infatti, tramite un comunicato pubblicato sul sito ufficiale, gli azzurri hanno annunciato una nuova partnership. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

