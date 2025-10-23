UE | Premio Sacharov a dissidenti bielorusso e georgiana

Imolaoggi.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giornalista bielorusso Andrzej Poczobut e la giornalista georgiana Mzia Amaglobeli sono i vincitori del Premio Sacharov. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

ue premio sacharov a dissidenti bielorusso e georgiana

© Imolaoggi.it - UE: Premio Sacharov a dissidenti bielorusso e georgiana

Scopri altri approfondimenti

ue premio sacharov dissidentiUe, Premio Sacharov al bielorusso Poczobut e alla georgiana Amaglobeli - (LaPresse) Il Premio Sacharov 2025 per la Libertà di Pensiero è stato assegnato al giornalista bielorusso Andrzej Poczobut e alla ... Si legge su msn.com

ue premio sacharov dissidentiPremio Sacharov 2025 a due giornalisti dissidenti detenuti in Georgia e in Bielorussia - Il massimo riconoscimento UE per i diritti umani va ai reporter imprigionati in Bielorussia e Georgia per il loro lavoro ... ilfattoquotidiano.it scrive

ue premio sacharov dissidentiIl Premio Sacharov a due reporter dissidenti bielorusso e georgiano - Il giornalista bielorusso Andrzej Poczobut e la giornalista georgiana Mzia Amaglobeli sono i vincitori del Premio Sacharov per la libertà di pensiero 2025, la più alta onorificenza del Parlamento euro ... Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Ue Premio Sacharov Dissidenti